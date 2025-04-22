Після очільника Кремля виступив сам голова Новосергіївського району Оренбурзької області Нурсултан Муссагалєєв. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Які заяви про російських військовослужбовців зробив Путін

Президент Росії наголосив, що майбутнє його країни залежить від тих, хто бере участь у війні проти України. Він додав, що вони є "золотим фондом" Росії.

Поруч із Путіним сидів Муссагалєєв, який винний у розстрілах та тортурах мешканців Бучі. Під час зустрічі його назвали "героєм Росії". Після промови Муссагалєєва очільник Кремля попросив передати вітання 76-й десантно-штурмовій дивізії. У її складі були військові, що окупували Бучу.

Ось еліта – ті, хто батьківщину захищають, ось ці люди – це еліта, за ними майбутнє країни. І їм не страшно до рук країну передати буде,

– заявив Путін.

Нагадаємо, що 4 лютого правоохоронці встановили російського військового, який намагався застрелити жителя Бучі. Ймовірно до цього причетний Нурсултан Муссагалєєв.

Владімір Путін продовжує виправдовувати криваві атаки Кремля по Україні та підтверджує небажання Росії завершувати війну. Наприклад, він визнав удари по цивільній інфраструктурі в місті Суми у Вербну неділю та заявив, що це була "законна військова ціль", тому що там ніби були українські військові.