Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что Путин, безусловно, хочет продолжения войны. По его мнению, пока кремлевский диктатор у власти – она будет продолжаться.

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"Завершение войны для Путина будет означать проигрыш и физическую смерть. Его отстранят от власти", – сказал он.

Почему Путин манипулирует "перемирием"

По словам Тараса Загороднего, в Кремле хотят спокойно отпраздновать 9 мая, именно поэтому там настаивают на "перемирии".

Они думают, что будет не очень хорошо, если гости, стоя на "Красной площади", будут смотреть не на технику, а где-то в небо, опасаясь, или по ним запустили дроны, или нет,

– заметил он.

Тактически россияне вокруг этой темы будут формировать свою риторику, однако, как подчеркнул политтехнолог, стратегически они будут срывать любое перемирие. Все потому, что Путин убежден, что Россия имеет преимущество на поле боя.

Визит Трампа в Россию

Ранее было сообщение, что Дональд Трамп может поехать на 9 мая в Россию. Загородний считает, что это маловероятно, ведь лидер США человек прагматичный. Он любит встречаться, когда важные вопросы уже на финальном этапе обсуждения.

Поскольку (между Россией и США – 24 Канал) нет точек соприкосновения, то зачем встречаться или, например, ехать в Москву?

– высказался политтехнолог.

Он добавил, если Украина и Россия все же придут к согласию относительно вероятного перемирия, то украинской стороне стоит отметить, что она не гарантирует безопасность всем, кто приезжает на 9 мая, чтобы постоять на Красной площади.

Интересно, что в Кремле одобрительно реагируют на заявления Дональда Трампа о завершении войны в Украине. Владимир Мединский, один из ключевых идеологов путинского режима, выразил восхищение подходом Трампа и заявил, что его инициативы стоит включить в российские учебники истории.