Песков отметил, что Россия юридически не может вести переговоры с действующей властью в Киеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Что в России думают о моратории на удары по гражданским объектам

Зеленский предложил России заключить перемирие в ударах по гражданской инфраструктуре. Он добавил, что Украина готова к любому формату разговора, чтобы этого достичь. Путин на это ответил, что это предложение еще необходимо обдумать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что это может быть достигнуто путем двусторонних переговоров с Киевом.

Пропагандистские СМИ, впрочем, отметили, что юридически Россия не могу проводить двусторонние переговоры с Украиной, ведь не признает власть в Киеве.

На это Песков ответил, что если у Украины есть желание говорить, то Путин якобы не против, но это требует "определенных шагов" со стороны Украины, которые бы, мол, "устранили юридические преграды" для России. Очевидно речь идет о смене власти в Украине в каком-то виде.

Москва давно давит на идею выборов в Украине, вероятно, в надежде, что новая власть в таком случае будет более сговорчивая.