"Пасхальное перемирие" России должно было успокоить Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Смотрите также Украина готова "распрощаться" с 20% своей территории, но при одном условии, – NYT

Во Франции отреагировали на "пасхальное перемирие"

Пасхальное перемирие, о котором он несколько неожиданно объявил, было маркетинговой операцией, операцией обаяния, направленной на то, чтобы предотвратить нетерпеливость и злость президента Трампа,

– сказал Барро, которого цитирует АFP, в эфире телекомпании FranceInfo.

Напомним, в ISW объяснили, почему Путин отклонил предложение Зеленского о моратории на удары по гражданской инфраструктуре, заявив, что России нужно "разобраться" с этой инициативой.

"Продолжение отказа Путина от совместного предложения США и Украины относительно общего перемирия и нежелание Кремля определить любые сроки завершения войны свидетельствуют об отсутствии интереса Путина к прекращению войны путем мирных переговоров в ближайшей перспективе", – подытожили в ISW.