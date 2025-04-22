"Великоднє перемир'я" Росії мало заспокоїти Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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У Франції відреагули на "великоднє перемир'я"

Великоднє перемир’я, про яке він дещо несподівано оголосив, було маркетинговою операцією, операцією чарівності, спрямованою на те, щоб запобігти нетерплячості та злості президента Трампа,

– сказав Барро, якого цитує АFP, в ефірі телекомпанії FranceInfo.

Нагадаємо, у ISW пояснили, чому Путін відхилив пропозицію Зеленського про мораторій на удари по цивільній інфраструктурі, заявивши, що Росії потрібно "розібратися" з цією ініціативою.

"Продовження відмови Путіна від спільної пропозиції США й України щодо загального перемир'я та небажання Кремля визначити будь-які строки завершення війни свідчать про брак інтересу Путіна до припинення війни шляхом мирних переговорів у найближчій перспективі", – підсумували в ISW.