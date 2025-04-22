Пєсков зазначив, що Росія юридично не може вести переговорів з чинною владою у Києві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Що у Росії думають про мораторій на удари по цивільних об'єктах

Зеленський запропонував Росії укласти перемир'я в ударах по цивільній інфраструктурі. Він додав, що Україна готова до будь-якого формату розмови, щоб цього досягнути. Путін на це відповів, що цю пропозицію ще необхідно обдумати.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що це може бути досягнуто шляхом двосторонніх перемовин з Києвом.

Пропагандистські ЗМІ, втім, зазначили, що юридично Росія не можу проводити двосторонні переговори з Україною, адже не визнає владу у Києві.

На це Пєсков відповів, що якщо в України є бажання говорити, то Путін нібито не проти, але це вимагає "певних кроків" зі сторони України, які б, мовляв, "усунули юридичні перепони" для Росії. Вочевидь йдеться про зміну влади в України в якомусь вигляді.

Москва давно тисне на ідею виборів в Україні, ймовірно, у надії, що нова влада у такому випадку буде більш поступлива.