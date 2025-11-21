Если Украина отвергнет мирный план: чем угрожает Трамп и какими реально будут последствия
- США представили Украине мирный план из 28 пунктов для окончания войны.
- Администрация Трампа пригрозила прекратить предоставление разведывательных данных и продажу оружия Украине, если она не согласится на предложенный план.
США представили Украине 28-пунктный "мирный план" по прекращению войны. Дональд Трамп подчеркнул, Украина имеет время до 27 ноября, чтобы его согласовать.
В так называемом мирном плане есть абсолютно неприемлемые для Украины условия, поэтому согласиться с инициативой без изменений будет невозможно. Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом предположил, как Трамп может отреагировать на отказ Киева от мира по такому плану, и действительно ли это будет критично для Украины.
Откажет ли Трамп в помощи Украине?
Издание Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что администрация Дональда Трампа угрожает прекратить предоставление разведывательных данных и продажу оружия для Украины, если Киев не подпишет предложенное США мирное соглашение. Однако в этом вопросе стоит кое-что прояснить.
При второй каденции Трампа Украина не получила от США ни одного доллара и ни одного патрона. Мы или купили сами оружие, или для нас его купили европейцы. Единственное, что мы получали – разведданные и вооружение по программам Байдена. Если Трамп откажется от этого, непонятно, как он это будет аргументировать, и как это воспримут сами же американцы,
– отметил Игорь Рейтерович.
В плане Трампа четко показано, что хоть Россия и напала на Украину, но для нее не будет никаких последствий, как для агрессора. Требования есть только к Украине, тогда как Москва освобождается от всех юридических и финансовых последствий, оставляя себе еще и территории, которых она сейчас не контролирует.
Если Украина не согласится на откровенно капитуляционные условия, а Трамп, как следствие, откажется помогать Киеву, это негативно может воспринять как американское, так и европейское общество. В конце концов, после этого любой агрессор будет знать, что, по праву силы, его никто не накажет, а значит, мир может погрузиться в настоящий хаос.
"Конечно, Трамп может это сделать (запретить обмен разведданными и продажу оружия – 24 Канал), но ему будет очень сложно это объяснить. Мне кажется, сейчас это просто давление, нам надо его правильно выдержать, и обращать внимание не на него, а на план. Над планом мы должны работать и выжать из этого максимум", – подчеркнул политолог.
В то же время пора просыпаться и европейским лидерам. Они должны осознавать, что могут остаться без какой-либо поддержки со стороны Соединенных Штатов. А затем пока еще отдаленная угроза российской агрессии может стать гораздо ближе, добавил Рейтерович. Итак, сейчас Украине и Европе надо консолидировать собственные позиции для того, чтобы донести их Дональду Трампу.
Как на "мирный план" США отреагировали в Европе?
- Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что американский план прекращения огня обречен на провал, если его не поддержит ЕС и Украина.
- Впоследствии Зеленский поговорил с лидерами Франции, Германии и Великобритании. По итогам телефонного разговора стало известно, что Европа отвергает основные положения плана Трампа. Более того, европейские страны будут готовить альтернативное предложение, которое будет более выгодным для Киева.
- В свою очередь, президент Чехии Петр Павел отметил, что справедливый мирный план не может наказывать жертву и выгораживать обидчика. Он добавил, что Украине и Европе нужны четкие гарантии того, что Россия больше не пойдет на агрессию.