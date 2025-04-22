В России в восторге от мирного плана Трампа по Украине

В Кремле не скрывают своего удовлетворения по поводу политики Трампа в отношении Украины. Там заранее расхвалили мирный план американца, который тот обещал обнародовать в ближайшие дни.

Так, один из главных идеологов Кремля – Владимир Мединский – в комментарии пропагандистам выразил восторг от идей Трампа относительно вопроса завершения войны в Украине. По словам российского экс-министра культуры, они достойны того, чтобы "войти в учебники истории" в России, передает 24 Канал.

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Оккупанты поют Трампу дифирамбы дифирамбы

Мединский заявил, что в школах следует изучать "удивительные преобразования в американской внутренней политике", начавшиеся после прихода Трампа к власти. Чиновник указал и на кардинальное изменение внешней политики нынешней админстрации Трампа, которая заигрывает и подпевает России. Он отметил, что "экстраординарные усилия" по "разумному" урегулированию конфликта в Украине команды республиканца "появятся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории".

В 2023 году Мединский стал одним из авторов школьных учебников для 10 и 11 классов, где говорится о "причинах" и "ходе" в агрессии России против Украины. В нем Украину называют "ультранационалистическим" государством, а школьников призывают не доверять "иноагентам".

Мединский стал соавтором еще ряда учебников по истории, на этот раз – для 5-9 классов. Учиться по ним российские школьники будут уже с 1 сентября 2025 года.

Справка: Мединский – помощник Путина, член Совета при президенте России по культуре и искусству, первый секретарь Союза писателей России.