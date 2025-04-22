Политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной в разговоре с 24 Каналом назвал новый раунд переговоров по окончанию войны в Украине положительным. Также стало известно, что на встрече в Лондоне будут обсуждаться параметры для безусловного прекращения огня. Как отметил Владимир Зеленский, это должно быть первым шагом к миру.

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Это большая ошибка США

Лесной отметил, что Соединенные Штаты до недавнего времени не видели за столом переговоров Украину и тем более Европу.

А на этот раз состав тех, кто будет сидеть за столом, совсем другой, чем когда США считали, смогут один на один решить эту проблему,

– подчеркнул политолог.

Присутствие на этих переговорах партнеров Украины, по его мнению, не позволит Соединенным Штатам сделать так, чтобы у них выиграл только Владимир Путин.

Президент Украины свою позицию по оккупированным территориям высказал. Прошлая встреча была без мандата обсуждать территории. Думаю, что эта встреча тоже будет с таким же самым мандатом – по оккупированным территориям мы говорить не будем, потому что это – "красные линии",

– подчеркнул Лесной.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что оккупированные Россией украинские территории остаются "красными линиями" для нашей страны. По словам президента, Украина никогда не признает "те или иные наши временно оккупированные территории российскими".

В то же время украинская делегация, как отметил политолог, может обсуждать вступление нашей страны в НАТО. При этом украинская сторона тоже подчеркивала, что вступление в Альянс будет всегда лежать на столе, как бы его чуть дальше не откладывали партнеры. Все равно это одна из гарантий безопасности Украины.

Однако американская сторона решила, что еще до больших переговоров эту карту надо куда-то спрятать. Это большая ошибка, ведь членство Украины в НАТО было бы весомым козырем в переговорах. Однако Дональд Трамп решил этот козырь использовать,

– отметил Олег Лесной.

На переговорах, добавил политолог, для украинской стороны главное отстаивать свои "красные линии" и остаться в переговорном процессе прежде всего с США.

Отметим, что на переговорах в Лондоне будут присутствовать со стороны США госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. После этой встречи Уиткофф может в четвертый раз с начала 2025 года полететь в Москву.