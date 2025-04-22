Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сыбигу.

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Что известно о разговоре Сыбиги с Барро

Глава министерства иностранных дел Украины отметил, что провел содержательную работу с Жаном-Ноэлем Барро. Он отметил, что ценит лидерскую роль Франции в мирных усилиях.

Я только что имел содержательную беседу со своим французским коллегой и другом Жаном-Ноэлем Барро. Мы согласовали наши позиции накануне важных международных событий и следующих шагов на пути к восстановлению справедливого и всеобъемлющего мира. Мы ценим лидерскую роль Франции в мирных усилиях и в вопросе будущих гарантий безопасности для Украины,

– написал Сыбига.

Главы МИД провели разговор накануне нового раунда переговоров по миру в Украине, который состоится в Лондоне 23 апреля. В нем примут участие Франция, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты.

Предыдущий раунд переговоров по миру прошел в Париже 17 апреля. Там представители Украины обсуждали с союзниками практическую реализацию безусловного прекращения огня и достижения мира.