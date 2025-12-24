Зеленский готов отвести войска с Донбасса, но есть условия, – Newsweek
- Зеленский считает, что создание свободной экономической зоны на Донбассе невозможно без отвода войск, и решение должен принимать украинский народ.
- Разведение войск возможно только при условии зеркальных шагов с обеих сторон, и Украина не согласится на вариант, где ее войска отойдут, а российская армия останется.
Владимир Зеленский заявил, что создание свободной экономической зоны на Донбассе возможно лишь при условии зеркального разведения войск и решения украинского народа. Как подчеркивает СМИ, Киев демонстрирует готовность к компромиссам в переговорах, но без односторонних уступок и потери контроля над территориями.
Для Украины принципиальным остается вопрос ухода российских войск с территории Украины. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на главу государства, передает 24 Канал.
Смотрите также Откажется ли Украина от членства в НАТО: Зеленский расставил все точки над "і"
При каких условиях Украина может отвести войска с Донбасса?
Как отмечает СМИ, Зеленский считает, что сейчас справедливым вариантом является сохранение позиций сторон – украинские войска остаются на подконтрольной Украине части Донбасса, а временно оккупированные территории могут быть возвращены исключительно дипломатическим путем.
Контроль Украины над нынешними позициями является принципиальным вопросом, несмотря на несправедливость самого присутствия российских войск на украинской земле,
– сказал он.
Зеленский также добавил, что Россия требует вывода украинских войск с территории Донецкой области, однако Украина не может пойти на это ни по конституционным, ни по политическим причинам. Он подчеркнул, что такого желания не имеет и украинское общество.
Журналисты вспоминают о том, что в качестве компромисса американская сторона предложила создание свободной экономической зоны без тяжелого вооружения и войск, но с гражданским управлением и полицией. В то же время Зеленский предостерег, что Украина не согласится на вариант, при котором ее войска отойдут, а российская армия останется, поскольку это не будет гарантировать безопасности.
Владимир Зеленский отметил, что разведение войск возможно только при условии зеркальных шагов с обеих сторон. В то же время он отметил, что лучшим вариантом пока считает сохранение нынешних позиций, а вопрос создания свободной экономической зоны должен решать исключительно народ Украины.
Что известно о вопросах территорий в мирном плане?
Владимир Зеленский заявил, что для вступления в силу мирного соглашения Россия должна вывести свои войска из Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.
Украина предлагает США совместное управление Запорожской АЭС по формуле 50 на 50 в мирном соглашении. Для реализации предложения нужно восстановить и демилитаризовать станцию, Энергодар и Каховскую ГЭС, а также обеспечить работу персонала.
Зеленский заявил, что присутствие российских войск в Энергодаре после мирного соглашения неприемлемо, если там есть доля Украины. Переговоры по этому вопросу продолжаются, но согласие пока не достигнуто.