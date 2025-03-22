Павел ответил, отправит ли Чехия войска в Украину

Президент Чехии Петр Павел высказался о размещении миротворческого контингента на территории Украины. А также сказал, готова ли Чехия отправить миротворческие силы.

По словам Павела, страна может пойти на этот шаг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Закончить войну за 24 часа невозможно: президент Чехии объяснил, в чем сложность

Что заявил Павел о миротворческих войсках в Украине

Президент Чехии говорит, что его страна готова принять участие в иностранной миссии, которая отправит войска в Украину в случае потенциального заключения мирного соглашения. Он также вспомнил о странах "коалиции решительных", когда говорил о компонентах гарантий безопасности для государства, и заявил, что Чехия также является частью этой коалиции.

И я верю, что как только появится понимание того, что существует общая воля к развертыванию сил, то Чехия будет частью этой коалиции,

– говорит Павел.

Он также прокомментировал скептические мнения внутри Чехии по отправке войск в Украину и заметил, что "разные политики могут иметь разные взгляды".

В то же время чешский лидер отмечает, что в случае, если будет сильная группа европейских государств, которые готовы предоставить Украине такие гарантии безопасности, то Чехия должна стать одной из них. Он также выразил искреннюю веру в то, что чешская сторона в значительной степени делает это для самой себя.

Напомним, что во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским 21 марта Павел не сказал, готова ли его страна прислать войска. Однако заявил, что Чехия открыта к обсуждению участия в миротворческой миссии в Украине.