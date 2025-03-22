Две миссии вместо одной: союзники Украины готовят новый план по отправке иностранных войск

Итальянские медиа пишут о том, что союзники Украины рассматривают отправку в нашу страну сразу двух миротворческих миссий в случае достижения устойчивого перемирия между Киевом и Москвой. Речь идет о миссии ООН и миссии "Коалиции желающих".

Недавно стало известно, что Эммануэль Макрон предложил альтернативу европейским войскам в Украине в виде миротворцев ООН на саммите Европейского совета 20 марта. Италия, в частности, поддерживает эту идею, передает 24 Канал.

Смотрите также Переброска войск Британии в Украину: в Лондоне анонсировали новые переговоры по миротворцам

Что известно

Так, итальянское издание La Repubblica отмечает, миротворческие силы ООН будут состоять из военнослужащих из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Их разместят на российско-украинской границе.

Тем временем военные из европейской "Коалиции желающих" будут контролировать границы между Украиной и ЕС. Это могут быть солдаты из Великобритании, Франции, Германии, Канады и Италии.

Итальянская La Stampa пишет, что один из сценариев развертывания войск, над которым работает "Коалиция желающих", заключается в создании четырех уровней взаимодействия.

Предполагается, что миротворцы ООН из неевропейских стран будут размещены в демилитаризованной зоне для контроля за соблюдением перемирия. Это будет первая линия разграничения. На второй линии будут стоять украинские войска. На третьей – контингент добровольцев и не обязательно в пределах украинской территории. Четвертая линия – американская защита.

Издание отмечает, что США якобы готовы согласиться на свою роль в миротворческой миссии, но при условии, что Киев подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых.

Заметим, президент Зеленский заявил, что миротворцы ООН не могут заменить военный контингент для защиты от России.