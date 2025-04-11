Европа готовит план Трампу относительно своей миссии в Украине, – Bloomberg

Великобритания и Франция планируют предоставить Дональду Трампу комплексный план размещения своего миротворческого контингента в Украине. Лидеры этих государств надеются, что документ убедит президента США также взять на себя обязательства по гарантиям безопасности для Киева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Эту информацию предоставили журналистам источники, осведомленные в этом вопросе.

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Что известно о плане, который Великобритания и Франция готовят для Трампа

Министр обороны Великобритании Джон Гили и его французский коллега Себастьен Лекорню заявили, что в течение следующих двух недель военные начальники имеют целью выработать детали того, как возглавляемая Европой "Коалиция желающих" поможет гарантировать безопасность воздушного пространства, побережья и земли Украины, а также восстановить ее силы после войны.

Министры надеются, что это продемонстрирует, что Европа серьезно настроена на выделение собственных ресурсов для послевоенного будущего Украины, и убедит президента США обеспечить "защиту" в виде военно-воздушных сил, надзора за границей и разведки,

– заявили чиновники на условиях анонимности.

По словам Лекорню, 30 участников коалиции, в которую также входят неевропейские страны, такие как Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия, попросили ответить письменно до конца следующей недели на вопрос о том, какой вклад в миротворческую миссию в Украине они готовы сделать.

15 из этих стран уже предложили войска, включая самолеты, военно-морскими кораблями и другой военной техникой. В то же время государства, которые взяли на себя твердое обязательство направить войска в Украину, пока только несколько.

"Чтобы США действительно участвовали в этом (миротворческой миссии в Украине – 24 Канал), они должны видеть, что мы (Европа – 24 Канал) делаем много. Одна из важнейших ролей для США – мониторинг прекращения огня", – сказала министр обороны Литвы Довиле Сакалиене.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, в свою очередь, заявил, что Россия попытается достичь какого-то соглашения с США до сакрального для Кремля 9 мая. Это сделало для союзников более актуальной необходимость увеличить военную помощь Украине и спланировать создание сил поддержки.

Страны все еще расколоты относительно того, какую форму должны иметь миротворческие силы и в какой структуре они будут действовать. Глава французского Минобороны сказал, что Турция рассматривает возможное участие в морском компоненте потенциального развертывания миротворцев. В то же время обсуждаемые планы призваны дополнить украинскую армию, которая останется на передовой.

По словам Гили, коалиция не будет миротворческой силой, как предлагали некоторые другие европейские лидеры.