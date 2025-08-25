Западные СМИ сообщали о якобы готовности Китая направить миротворцев в Украину. В МИД страны отреагировали на эти слухи.

Об этом пишет Global Times со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь в комментарии Die Welt, передает 24 Канал.

Отправит ли Китай миротворцев в Украину?

Немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС недавно сообщила, что Китай якобы выразил готовность присоединиться к международной миротворческой миссии в Украине.

После таких упреков в сети, представитель МИД страны прокомментировал ситуацию. Го Цзякунь отметил, что позиция Китая по "украинскому кризису" всегда была "четкой и неизменной".

Сообщения о том, что Китай обсуждает миротворческую миссию в Украине, полностью не соответствуют действительности,

– сказал представитель китайского МИДа.

Итак, китайская сторона сразу отрицает свое участие в любых миротворческих действиях на территории Украины.

