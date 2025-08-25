Укр Рус
Геополитика Азия Китай прокомментировал слухи в СМИ об отправке миротворцев в Украину
25 августа, 13:31
Китай прокомментировал слухи в СМИ об отправке миротворцев в Украину

Дария Черныш
Основні тези
  • Китай опроверг слухи о готовности к отправке миротворцев в Украину
  • Китайская сторона подчеркнула свою четкую и неизменную позицию по "украинскому кризису".

Западные СМИ сообщали о якобы готовности Китая направить миротворцев в Украину. В МИД страны отреагировали на эти слухи.

Об этом пишет Global Times со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь в комментарии Die Welt, передает 24 Канал.

Отправит ли Китай миротворцев в Украину?

Немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС недавно сообщила, что Китай якобы выразил готовность присоединиться к международной миротворческой миссии в Украине.

После таких упреков в сети, представитель МИД страны прокомментировал ситуацию. Го Цзякунь отметил, что позиция Китая по "украинскому кризису" всегда была "четкой и неизменной".

Сообщения о том, что Китай обсуждает миротворческую миссию в Украине, полностью не соответствуют действительности,
– сказал представитель китайского МИДа.

Итак, китайская сторона сразу отрицает свое участие в любых миротворческих действиях на территории Украины.

Последние заявления об отправке миротворцев в Украину

  • Продолжается обсуждение гарантий безопасности для Украины. Так, во время визита в Киев, премьер Канады Марк Карни Карни не исключил возможность размещения канадских войск в Украине.

  • Вице-премьер Италии Маттео Сальвини Сальвини раскритиковал предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке европейских миротворцев в Украину. После его заявлений посла Италии во Франции вызвали в МИД. Там заявили, что высказанное противоречит историческим отношениям между странами.

  • Эстония говорила, что готова направить в Украину около 250 военных в рамках Коалиции желающих. Премьер-министр Кристен Михал уточнил, что конкретные детали станут известны после встречи между Зеленским, Путиным и Трампом.