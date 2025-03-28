Страны Европы не хотят вводить войска в Украину, – NYT

На саммите в Париже страны из "Коалиции желающих" выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину. Однако они скептически относятся к идее введения войск для контроля за режимом перемирия.

Во время саммита 27 марта Эммануэль Макрон отметил, что некоторые европейские страны готовы рассмотреть возможность отправки "группы поддержки" на украинскую территорию после достижения перемирия, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Европа не поддерживает идею отправки военного контингента в Украину

В то же время президент Франции подчеркнул, что формат отправки войск в Украину еще обсуждается. Пока только Великобритания и Франция остаются единственными странами, которые полностью поддерживают эту идею.

Макрон признал, что европейские лидеры не имеют общего мнения относительно войск в Украине. Так, например, Италия готова отправить войска только в рамках миссии ООН, а Польша полностью отвергает такую возможность.

Ожидается, что Лондон и Вашингтон отправят военные делегации в Украину для разработки планов относительно будущего украинской армии и определения численности и масштабов иностранного контингента.

Эти военные консультации определят места размещения, численность сил и их возможности. Сейчас ни один вариант не отвергается. Мы рассматриваем привлечение морских, воздушных и наземных сил,

– заявил Макрон.

Европейские страны беспокоит также и позиция США. Они сомневаются относительно того, предоставит ли Вашингтон защиту силам сдерживания, которые будут отправлены в Украину после заключения мирного соглашения.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал идею европейских сил в Украине "упрощенной” и "демонстративной позицией". Сам Трамп тем временем не изъявил никакого желания предоставлять американские гарантии безопасности Украины, которые, по словам Стармера, являются необходимым условием для того, чтобы большинство европейских стран согласились отправить войска.