Италия может отправить в Украину миротворцев только под флагом ООН, – глава МИД

Италия может предложить Украине отправить миротворцев только под флагом ООН. Там говорят, что это является единственным вариантом миротворческой деятельности на территории нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитирует издание ANSA.

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В Италии говорят, что разговоры о миротворческих операциях преждевременны

Таяни считает, что пока разговоры о миротворческих операциях в Украине преждевременны.

"Сейчас мы поощряем начатый процесс мира, который, по моему мнению, идет в правильном направлении", – сказал он.

Глава МИД Италии также добавил, что сейчас мирный процесс "все еще на этапе предпереговоров".

Мы сказали, что мы не за отправку итальянцев в военные миссии под флагом НАТО или под флагом Европейского Союза. Единственным выбором может быть ООН, но должно быть решение Совета Безопасности,

– подчеркнул он.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что миротворцы ООН не смогут заменить военный контингент для защиты Украины от России. Наше государство не рассматривает эту организацию как гарантии безопасности.