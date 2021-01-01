Китай может присоединиться к миротворческой миссии в Украине, –СМИ

Китай рассматривает возможность присоединиться к миротворческой миссии в Украине, обратившись к ЕС с запросом о поддержке этой инициативы. В Брюсселе считают, что участие Китая может помочь России пересмотреть свое отношение к миротворцам.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Welt. Пекин обратился к ЕС с запросом о поддержке такой инициативы, что может иметь существенное влияние на Россию, заставляя ее пересмотреть свое отношение к миротворцам на украинской территории.

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Китай изучает возможность миротворческой миссии в Украине

Дипломатические круги Брюсселя считают, что участие Китая в миротворческой коалиции может стать важным фактором в переговорах, но этот шаг остается "деликатным" и требует осторожного подхода.

Идея миротворческой миссии была затронута на фоне саммита, который должен состояться в Париже в следующий четверг, где будет обсуждаться, в частности, привлечения миротворцев после достижения прекращения огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что цель саммита – уточнить обязательства по краткосрочной поддержке Украины, а также обсудить возможность миротворческой миссии. Владимир Зеленский также примет участие в саммите, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины на международной арене.

Идея миротворческой миссии, поддержана Великобританией, остается предметом жестких дискуссий, поскольку Россия категорически отвергает эти предложения.

США планируют новые переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня, хотя Макрон отметил, что отказ Москвы от перемирия лишь подтверждает отсутствие ее серьезных намерений относительно мира.