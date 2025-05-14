Польша категорически против участия своих миротворцев в миссии в Украине

Министерство обороны Польши решительно отвергло идею участия своих военных в возможной миротворческой миссии на территории Украины. Страна будет выполнять роль обеспечения логистики для предоставления Украине помощи.

Как заявил заместитель министра обороны Цезари Томчик, страна не рассматривает и не ведет никаких переговоров о направлении польского контингента на украинскую территорию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство PAP.

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Польша не желает отправлять миротворцев в Украину

Польша не отправляет и не планирует отправлять своих солдат в рамках возможных миротворческих сил на Украину, никакие переговоры по этому поводу не ведутся,

– заявил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

Это стало реакцией на предложение специального посланника США, генерала Кита Келлога, который предложил задействовать войска 4 европейских государств, в частности Польши, в миротворческой миссии в Украине.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что польская позиция по отправке войск в Украину в составе возможных миротворческих сил является неизменной.

"Польша имеет другую цель, она будет обеспечивать возможную миротворческую миссию с территории Польши, предоставляя хаб в Жешуве и логистику для обеспечения миссии", – сказал он.