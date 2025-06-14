Стармер назвал условие для размещения британских миротворцев в Украине

Кир Стармер убежден, что Великобритания будет играть ведущую роль в достижении мира в Украине. Однако для введения миротворцев есть условие.

Речь идет об участии США. Об этом британский премьер-министр рассказал в интервью Bloomberg от 14 июня, передает 24 Канал.

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Какое условие назвал Стармер

Стармер убежден, что Европа должна была сделать шаг вперед, именно поэтому он вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном возглавили "коалицию желающих".

В то же время американский лидер Дональд Трамп дал понять, что "прикроет спину" союзников, в чем британский премьер видел "американский элемент".

"Я всегда говорил, что нужна защита США", – ответил Стармер на вопрос о том, готов ли ввести британские войска в Украину как часть послевоенных сил без американского воздушного прикрытия.

У меня нет оснований считать, что США и Великобритания не могут действовать вместе, как мы это делали исторически в течение многих, многих лет,

– добавил он в противовес.

По словам премьера, нет двух стран, которые бы так тесно сотрудничали в вопросах обороны, безопасности и обмена разведданными, как США и Великобритания. "И этот аспект наших отношений сегодня так силен, как никогда ранее", – отметил Стармер.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники писал, что США отказываются предоставлять средства ПВО для поддержки "сил гарантирования", которые европейские союзники планируют разместить в послевоенной Украине. Во время дискуссий с американскими коллегами в "коалиции желающих" якобы пришли к выводу, что Трамп не предоставит гарантий.