Британия может отправить миротворцев в Украину: однако есть три важных условия

На фоне обсуждений мирного плана Великобритания может принять решение об отправке миротворцев в Украину. Однако позиция страны зависит от трех важных условий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку экс-министра обороны Великобритании Гранта Шаппса для The Times.

Отправит ли Британия войска в Украину?

Грант Шаппс объяснил, что решение о возможном направлении британских военных в Украину будет зависеть от того, будет ли достигнут "реальный мир, который потребует поддержки".

Он также предостерег, что Путин может воспринять любую договоренность не как окончательное урегулирование, а как паузу для перевооружения, перегруппировки и подготовки к новому наступлению – аналогично тому, что произошло после аннексии Крыма.

Мы не можем брать на себя обязательства по размещению британских войск, не увидев окончательного соглашения,

– подчеркнул Шаппс.

По его словам, если документ окажется выгодным для Москвы, Лондону стоит очень взвесить решение об отправке даже одного британского военнослужащего в Украину.

Вторым важным фактором является количество войск, ведь крупномасштабное и длительное развертывание серьезно напряжет силы Британии.

В то же время целенаправленная миссия под руководством коалиции вполне достижима.

Сейчас ключевой вопрос касается формата возможных обязательств – идет ли речь о краткосрочном развертывании, или о постоянном присутствии на новой линии разграничения. По мнению Шаппса, действующая версия мирного плана скорее намекает на второй сценарий.

Долгосрочное развертывание сил высокой готовности невозможно осуществить только на доброй воле и оптимизме. Для этого нужны люди, оборудование и предсказуемое финансирование, а не только пресс-релизы,

– отметил экс-чиновник.

Он также обратил внимание на отсутствие финансовых гарантий и отметил, что в плане нет ни одного упоминания о расходах на оборону на уровне 5% ВВП, как было обещано Дональду Трампу.

