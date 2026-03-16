Орбан сопротивляется: в Будапеште прошли масштабные митинги

За месяц до выборов в Венгрии митингующие из партий "Тиса" и "Фидес" собрались в Будапеште на протестах. Виктор Орбан отметил, что это было самое большое предвыборное мероприятие за все годы.

Виктор Орбан до сих пор сосредотачивает свои месседжи на Украине и представляет себя как "безопасный выбор" в военное время. Об этом сообщили в Bloomberg.

Как в Будапеште проходили митинги?

Тысячи сторонников оппозиционера Петера Мадяра вышли в центр Будапешта, показав свою поддержку. Виктор Орбан подал выборы как выбор между войной и миром и обвинил оппонентов в попытках втянуть Венгрию в войну против Украины.

В издании отметили, что Виктор Орбан (партия "Фидас") – это националистический политик, которого считают близким к Кремлю, а Петер Мадяр (партия "Тиса") – критикует власть Орбана и обещает вернуть Венгрию к основному потоку ЕС.

Масштабные протесты в Будапеште

Мадяр также назвал Орбана предателем и заявил, что 12 апреля одержит победу, которую "будет видно не только с месяца, но и из Кремля".

Зато венгерский премьер-министр снова использовал Украину как щит для выборов и заявил, что "венгерские сыновья не умрут за Украину и будут жить в собственной стране".

В Bloomberg отметили, что есть признаки того, что эти выборы закончатся поражением для Виктора Орбана, который находится в должности уже пять сроков.

