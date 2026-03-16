Лодок-камикадзе не существует –это все ИИ, –Трамп об иранских дронах

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранских морских дронов не существует, а все видео якобы созданы с помощью ИИ. Он подчеркнул, что США сразу бы отреагировали на реальную угрозу.

Лидер США добавил, что Иран известен своими фейковыми новостями и видео с ИИ. Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Почему Трамп не верит в существование морских дронов?

Лидер США заявил, что все кадры и видео с попаданием иранских морских дронов по кораблям созданы с помощью искусственного интеллекта.

Лодок-камикадзе не существует, это все ложь. Многие люди спрашивают, а где же морские дроны? Почему их не видно? Потому что все это работа искусственного интеллекта,

– заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что если бы такие дроны действительно существовали, то США столкнулись с ними, как и со всеми другими морскими лодками и кораблями.

Он добавил, что раньше и сам верил в существование морских дронов-камикадзе и отметил, что дезинформация от иранских СМИ – это преступность.

