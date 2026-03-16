Лідер США додав, що Іран відомий своїми фейковими новинами та відео зі ШІ. Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Дивіться також США "безпідставно розграбували": Трамп знову погрожує новими митами

Чому Трамп не вірить в існування морських дронів?

Лідер США заявив, що усі кадри та відео з влучанням іранських морських дронів по кораблях створені зі допомогою штучного інтелекту.

Човнів-камікадзе не існує, це усе брехня. Багато людей питають, а де ж морські дрони? Чому їх не видно? Тому що усе це робота штучного інтелекту,

– заявив Трамп.

Президент наголосив, зо якби такі дрони дійсно існували, то США зіткнулися з ними, як і з усіма іншими морськими човнами та кораблями.

Він додав, що раніше й сам вірив в існування морських дронів-камікадзе та зазначив, що дезінформація від іранських ЗМІ – це злочинність.

