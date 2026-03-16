Лидер США добавил, что Иран известен своими фейковыми новостями и видео с ИИ. Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.
Почему Трамп не верит в существование морских дронов?
Лидер США заявил, что все кадры и видео с попаданием иранских морских дронов по кораблям созданы с помощью искусственного интеллекта.
Лодок-камикадзе не существует, это все ложь. Многие люди спрашивают, а где же морские дроны? Почему их не видно? Потому что все это работа искусственного интеллекта,
– заявил Трамп.
Президент подчеркнул, что если бы такие дроны действительно существовали, то США столкнулись с ними, как и со всеми другими морскими лодками и кораблями.
Он добавил, что раньше и сам верил в существование морских дронов-камикадзе и отметил, что дезинформация от иранских СМИ – это преступность.
Что еще известно о заявлениях Трампа?
Лидер США призывает страны, зависящие от нефти из Персидского залива, защищать Ормузский пролив, говорится о Китае, Франции, Японии и других.
Президент США выразил разочарование позицией Великобритании по поддержке совместных усилий в Ормузском проливе.
Дональд Трамп заявил, что санкции против российской нефти будут восстановлены, когда кризис закончится. Ранее США выдали ограниченную лицензию на покупку российской нефти.