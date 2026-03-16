Об этом Трамп сказал в интервью Financial Times.

Читайте также "Трамп полностью потерял контроль": в сенате США резко раскритиковали войну с Ираном

Почему Трамп обиделся на Британию?

Комментарии Трампа прозвучали на следующий день после того, как он призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию присоединиться к "совместным усилиям" для Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Трамп подчеркнул, что Великобританию можно считать главным и древнейшим союзником США, однако, по его словам, когда он попросил Лондон присоединиться к инициативе, там не согласились.

И как только мы фактически уничтожили угрожающий потенциал Ирана, они сказали: "Ну что ж, мы пришлем два корабля", а я сказал: "Нам нужны эти корабли до победы, а не после нее",

– объяснил президент США.

Президент США также отметил, что риск для союзников, которые перебросят свои силы в Персидский залив, будет минимальным, поскольку США и Израиль за последние две недели, по его словам, уничтожили значительную часть военного потенциала Ирана.

Трамп также предупредил, что США готовы нанести новые удары по острову Харг, который является ключевым центром экспорта иранской нефти, а также могут атаковать нефтяную инфраструктуру страны.

Президент США также угрожает НАТО