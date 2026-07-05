Китай и Россия объявили о совместных военно-морских учениях и патрулировании океана

В июле Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения "Морское взаимодействие-2026" в Желтом море. По завершении маневров военные корабли двух стран отправятся на совместное патрулирование Тихого океана.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство национальной обороны Китая.

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Что известно о совместных учениях России и Китая?

По данным китайского оборонного ведомства, учения пройдут в акватории и воздушном пространстве вблизи города Циндао. При этом точные даты проведения, а также количество задействованных военных кораблей, самолетов и личного состава пока не разглашаются.

В Минобороны Китая подчеркнули, что учения являются частью ежегодного плана сотрудничества между вооруженными силами двух государств. Там также заявили, что маневры направлены на "реагирование на вызовы в сфере безопасности и содействие поддержанию регионального мира и стабильности".

По завершении учений военно-морские силы Китая и России продолжат взаимодействие, осуществив совместное патрулирование в акватории Тихого океана.

Напомним, в ЕС заявили, что Китай мог обучать сотни российских военных на своей территории, после чего часть из них принимала участие в войне против Украины. По данным европейского чиновника, подготовка охватывала, в частности, использование дронов и средств радиоэлектронной борьбы. В то же время Пекин отрицает свою причастность к войне и настаивает на нейтральной позиции.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс внимательно следит за поддержкой, которую Китай оказывает России в войне против Украины, в частности за обходом санкций. Он также подчеркнул, что Кремль получает помощь от Китая, Ирана и Северной Кореи, которые тесно координируют свои действия.