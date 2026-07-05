Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міністерство національної оборони Китаю.

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Що відомо про спільні навчання Росії та Китаю?

За даними китайського оборонного відомства, навчання відбудуться в акваторії та повітряному просторі поблизу міста Циндао. Водночас точні дати проведення, а також кількість залучених військових кораблів, літаків і особового складу поки не розголошуються.

У Міноборони Китаю наголосили, що навчання є частиною щорічного плану співпраці між збройними силами двох держав. Там також заявили, що маневри мають на меті "реагування на виклики у сфері безпеки та сприяння підтриманню регіонального миру і стабільності".

Після завершення навчань військово-морські сили Китаю та Росії продовжать взаємодію, здійснивши спільне патрулювання в акваторії Тихого океану.

Нагадаємо, у ЄС заявили, що Китай міг навчати сотні російських військових на своїй території, після чого частина з них брала участь у війні проти України. За даними європейського чиновника, підготовка охоплювала, зокрема, використання дронів і засобів радіоелектронної боротьби. Водночас Пекін заперечує свою причетність до війни та наполягає на нейтральній позиції.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс уважно стежить за підтримкою, яку Китай надає Росії у війні проти України, зокрема за обходом санкцій. Він також наголосив, що Кремль отримує допомогу від Китаю, Ірану та Північної Кореї, які тісно координують свої дії.