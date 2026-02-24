Часть более широкой стратегии: действительно ли Трамп может выйти из мирных переговоров

Всегда существует риск, что Дональд Трамп может выйти из мирных переговоров по войне России против Украины. Однако это часть его стратегии. Ведь выход может стать проявлением слабости, особенно на фоне предстоящей встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

Политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев озвучил 24 Каналу мнение, что президент США пытается представить себя ценным и необходимым для этой войны. Поэтому риск выхода Трампа из переговоров всегда есть.

"Это часть его нарративной стратегии, элемент информационной повестки дня. Он пытается представить, в определенной степени продать себя как некий актив. Пытается продать себя как нечто очень ценное и необходимое для этой войны, будто риск потерять его выше, чем на самом деле. Поэтому такой риск постоянно присутствует, особенно когда на горизонте предстоящие выборы", – предположил он.

Какова истинная цель Трампа?

Александр Краев отметил, что лично для Трампа и его позиции выход из переговоров в определенной степени нелогичен. Ведь все, что сейчас делает американский лидер, особенно во внешней политике, так или иначе нацелено на встречу с Си Цзиньпином в Китае, которая запланирована на апрель.

Проявление слабости или нерешительности в вопросах России и Украины выставит Трампа слабым и нерешительным. Не думаю, что это то, что он хочет показать Китаю. Он хочет показать себя большим дипломатом, коммуникатором, политиком и так далее, сильную позицию. Соответственно остановка переговоров на этом этапе не пойдет ему на пользу в политическом плане,

– подчеркнул политолог.

По его словам, это лишь стратегия Трампа, определенный способ повысить ставки, представить себя как неотъемлемую часть успеха мирных переговоров. То есть он просто работает с собственным образом.

Интересно, что, как пишет издание The Atlantic, Дональд Трамп обдумывает выход из переговоров по войне в Украине. Это может произойти на фоне выборов в Конгресс США, потому что американский президент переключится на предвыборную кампанию. По данным источников издания, решение о выходе из переговоров могут принять в ближайшие недели. Ведь лидер Штатов лидер может решить, что дипломатический процесс стал для него политически проигрышными.

Мирные переговоры: последние новости