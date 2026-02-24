Політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв озвучив 24 Каналу думку, що президент США намагається представити себе цінним та необхідним для цієї війни. Тому ризик виходу Трампа з переговорів завжди є.

"Це частина його наративної стратегії, елемент інформаційного порядку денного. Він намагається представити, певною мірою продати себе як якийсь актив. Намагається продати себе як щось дуже цінне та необхідне для цієї війни, ніби ризик втратити його вищий, ніж насправді. Тому такий ризик постійно присутній, особливо коли на горизонті майбутні вибори", – припустив він.

Яка справжня мета Трампа?

Олександр Краєв зазначив, що особисто для Трампа та його позиції вихід з переговорів певною мірою нелогічний. Адже усе, що зараз робить американський лідер, особливо у зовнішній політиці, так чи інакше націлено на зустріч з Сі Цзіньпіном у Китаї, яка запланована на квітень.

Прояв слабкості чи нерішучості у питаннях Росії та України виставить Трампа слабким та нерішучим. Не думаю, що це те, що він хоче показати Китаю. Він хоче показати себе більшим дипломатом, комунікатором, політиком і так далі, сильнішу позицію. Відповідно зупинка переговорів на цьому етапі не піде йому на користь у політичному плані,

– підкреслив політолог.

За його словами, це лише стратегія Трампа, певний спосіб підвищити ставки, представити себе як невіддільну частину успіху мирних переговорів. Тобто він просто працює з власним образом.

Цікаво, що, як пише видання The Atlantic, Дональд Трамп обмірковує вихід із переговорів щодо війни в Україні. Це може статися на тлі виборів до Конгресу США, тому що американський президент переключиться на передвиборчу кампанію. За даними джерел видання, рішення щодо виходу з переговорів можуть ухвалити найближчими тижнями. Адже лідер Штатів лідер може вирішити, що дипломатичний процес став для нього політично програшними.

