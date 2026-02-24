Политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев озвучил 24 Каналу мнение, что президент США пытается представить себя ценным и необходимым для этой войны. Поэтому риск выхода Трампа из переговоров всегда есть.
"Это часть его нарративной стратегии, элемент информационной повестки дня. Он пытается представить, в определенной степени продать себя как некий актив. Пытается продать себя как нечто очень ценное и необходимое для этой войны, будто риск потерять его выше, чем на самом деле. Поэтому такой риск постоянно присутствует, особенно когда на горизонте предстоящие выборы", – предположил он.
Какова истинная цель Трампа?
Александр Краев отметил, что лично для Трампа и его позиции выход из переговоров в определенной степени нелогичен. Ведь все, что сейчас делает американский лидер, особенно во внешней политике, так или иначе нацелено на встречу с Си Цзиньпином в Китае, которая запланирована на апрель.
Проявление слабости или нерешительности в вопросах России и Украины выставит Трампа слабым и нерешительным. Не думаю, что это то, что он хочет показать Китаю. Он хочет показать себя большим дипломатом, коммуникатором, политиком и так далее, сильную позицию. Соответственно остановка переговоров на этом этапе не пойдет ему на пользу в политическом плане,
– подчеркнул политолог.
По его словам, это лишь стратегия Трампа, определенный способ повысить ставки, представить себя как неотъемлемую часть успеха мирных переговоров. То есть он просто работает с собственным образом.
Интересно, что, как пишет издание The Atlantic, Дональд Трамп обдумывает выход из переговоров по войне в Украине. Это может произойти на фоне выборов в Конгресс США, потому что американский президент переключится на предвыборную кампанию. По данным источников издания, решение о выходе из переговоров могут принять в ближайшие недели. Ведь лидер Штатов лидер может решить, что дипломатический процесс стал для него политически проигрышными.
Мирные переговоры: последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл ключевое требование от США и России относительно окончания войны. Речь идет о выводе войск с Донбасса. Однако Киев отвергает этот подход, подчеркивая защиту суверенитета.
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов оценил мирные переговоры с Россией. По его словам, хоть позиция России по территориям остается неизменной, они продолжают требовать контроль над всем Донбассом, но прогресс в мирных переговорах все-таки наблюдается. Он воспринимает ход переговоров со "сдержанным оптимизмом".