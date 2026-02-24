Политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев озвучил 24 Каналу мнение, что президент США пытается представить себя ценным и необходимым для этой войны. Поэтому риск выхода Трампа из переговоров всегда есть.

"Это часть его нарративной стратегии, элемент информационной повестки дня. Он пытается представить, в определенной степени продать себя как некий актив. Пытается продать себя как нечто очень ценное и необходимое для этой войны, будто риск потерять его выше, чем на самом деле. Поэтому такой риск постоянно присутствует, особенно когда на горизонте предстоящие выборы", – предположил он.

Какова истинная цель Трампа?

Александр Краев отметил, что лично для Трампа и его позиции выход из переговоров в определенной степени нелогичен. Ведь все, что сейчас делает американский лидер, особенно во внешней политике, так или иначе нацелено на встречу с Си Цзиньпином в Китае, которая запланирована на апрель.

Проявление слабости или нерешительности в вопросах России и Украины выставит Трампа слабым и нерешительным. Не думаю, что это то, что он хочет показать Китаю. Он хочет показать себя большим дипломатом, коммуникатором, политиком и так далее, сильную позицию. Соответственно остановка переговоров на этом этапе не пойдет ему на пользу в политическом плане,

– подчеркнул политолог.

По его словам, это лишь стратегия Трампа, определенный способ повысить ставки, представить себя как неотъемлемую часть успеха мирных переговоров. То есть он просто работает с собственным образом.

Интересно, что, как пишет издание The Atlantic, Дональд Трамп обдумывает выход из переговоров по войне в Украине. Это может произойти на фоне выборов в Конгресс США, потому что американский президент переключится на предвыборную кампанию. По данным источников издания, решение о выходе из переговоров могут принять в ближайшие недели. Ведь лидер Штатов лидер может решить, что дипломатический процесс стал для него политически проигрышными.

