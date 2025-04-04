Мы через недели будем знать, готова ли Россия к миру, Путин должен принять это решение, – Рубио

Марко Рубио на пресс-конференции сделал заявление о мире в Украине. По его словам, все решится через несколько недель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Марко Рубио.

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Что заявил Рубио о мире в Украине

Журналисты в начале пресс-конференции спросили госсекретаря США о мирных переговорах. Они отметили, что Россия проталкивает свои условия.

"Возможно. Мы не знаем. Скоро увидим", – ответил Рубио.

Он повторил любимый тезис команды Трампа о необходимости быстро завершить войну. И выразил уверенность в том, что можно закончить войну на условиях, выгодных для обеих сторон.

Америка сейчас ищет эти условия.

И мы скоро будем знать – через недели, не месяцы, – готова ли Россия к миру. Мы надеемся, что да. Если так, то можно закончить войну. США должны знать, готова ли Россия к миру. Путин и Россия должны принять это решение,

– сказал Марко Рубио.

По его словам, украинцы показали готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров. Поэтому Путин должен принять свое решение быстро, а не через полгода.

Госсекретарь сказал, что если россияне и в дальнейшем будут затягивать войну, то США в этом не заинтересованы. Путину не удастся затянуть Трампа в ловушку бесконечных переговоров. США будут реагировать на это. Но пока ждут шагов Москвы.

Иностранные СМИ тоже внимательно следят за ситуацией. И отмечают, что после начала "перемирия" количество ударов по Украине выросло наполовину.