"Пошел на**й": Ермак не повелся на провокации российского чиновника и жестко ему ответил

Представители российской власти предлагали украинской стороне сдаться еще в первые часы полномасштабного вторжения. Однако на манипуляции врага никто не повелся.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что ответили в Офисе Президента на предложение россиян сдать Украину?

Издание узнало, что главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку еще в первые часы вторжения в Украину позвонили из России. Мужчина, который оказался заместителем руководителя администрации Владимира Путина пытался убедить украинцев, чтобы те сдались сразу. Чиновник по имени Дмитрий Козак сказал Ермаку, что Украина должна или отступить, или "готовиться к полной силе российской армии".

Однако на такие "громкие" слова Андрей Ермак ответил коротко: "Идите нах*й!"

По словам журналистов, Андрей Ермак в начале войны серьезно влиял на боевые операции и посещал поле боя. В частности он тайно приехал в Бахмут в декабре 2022 года вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Там чиновники взяли потрепанный украинский флаг с подписями украинских воинов, который Зеленский показал Конгрессу США.

К слову, издание пишет, что оборонять Бахмут столько, сколько это было возможно, приказало окружение президента, а не военные. Некоторые воины зато считают, что это был "политический маневр, замаскированный под героизм".

Один из военных чиновников заметил, что решение держать оборону Бахмута так долго было ошибкой. Он добавил, что не выводить воинов из города ему приказал командующий Сухопутных войск, а тот якобы получил распоряжение из Офиса Президента. Военный предполагает, что такой приказ вполне мог отдать Ермак.

Напомним, Кремль заявил, что от решений Киева зависит динамика мирных переговоров. Но в Офисе Президента Украины Москву обвиняют в блокировании любых мирных инициатив и дальнейшем ведении войны. Украина готова к переговорам, если Россия обязуется уважать ее суверенитет.