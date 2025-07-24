Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що відповіли в Офісі Президента на пропозицію росіян здати Україну?

Видання дізналося, що главі Офісу Президента України Андрію Єрмаку ще в перші години вторгнення в Україну зателефонували з Росії. Чоловік, який виявився заступником керівника адміністрації Володимира Путіна намагався переконати українців, щоб ті здалися одразу. Посадовець на ім'я Дмитро Козак сказав Єрмаку, що Україна повинна або відступити, або ж "готуватися до повної сили російської армії".

Однак на такі "гучні" слова Андрій Єрмак відповів коротко: "Ідіть нах*й!"

За словами журналістів, Андрій Єрмак на початку війни серйозно впливав на бойові операції та відвідував поле бою. Зокрема він таємно приїхав до Бахмута в грудні 2022 року разом з президентом Володимиром Зеленським.

Там посадовці взяли пошарпаний український прапор з підписами українських воїнів, який Зеленський показав Конгресу США.

До слова, видання пише, що обороняти Бахмут стільки, скільки це було можливо, наказало оточення президента, а не військові. Деякі воїни натомість вважають, що це був "політичний маневр, замаскований під героїзм".

Один з військових високопосадовців зауважив, що рішення тримати оборону Бахмута так довго було помилкою. Він додав, що не виводити воїнів з міста йому наказав командувач Сухопутних військ, а той нібито отримав розпорядження з Офісу Президента. Військовий припускає, що такий наказ цілком міг віддати Єрмак.

Нагадаємо, Кремль заявив, що від рішень Києва залежить динаміка мирних переговорів. Але в Офісі Президента України Москву звинувачують в блокуванні будь-яких мирних ініціатив та подальшому веденні війни. Україна готова до переговорів, якщо Росія зобов'язується поважати її суверенітет.