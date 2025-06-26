Его нужно миллионы единиц: в ЕС назвали оружие, которое поможет отразить нападение России
- Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс отметил необходимость увеличения производства дронов для противодействия возможным атакам России.
Он отметил, что 80% потерь России на передовой обеспечивают именно украинские подразделения дронов.
Военная разведка предполагает, что российские войска могут быть готовы к нападению на страну НАТО в течение следующих 5 лет. Для самозащиты, европейцам понадобятся миллионы единиц одного вида из видов вооружения.
Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в интервью Sky News заявил, что Европа уже сейчас должна наращивать производство дронов, чтобы противодействовать будущим атакам России, передает 24 Канал.
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Спасительная армия дронов
По словам Кубилюса, Россия может иметь около 5 миллионов дронов, поэтому европейцы должны иметь большие мощности, чтобы победить.
Чиновник напомнил, что вторжение России в Украину в 2022 году вызвало революцию в технологиях ведения войны дронами.
Столкнувшись с одной из сильнейших армий мира, украинцы воспользовались дешевыми и адаптивными технологиями в свою пользу. По оценкам, подразделения дронов Украины ответственны за 80% потерь России на передовой.
В этом году Украина, как ожидается, произведет более 4 миллионов дронов. Размышляя, сколько дронов понадобится другим странам, комиссар привел пример своей родной Литвы. Бывшая советская республика имеет общую границу примерно 900 километров с Россией и Беларусью.
"Если украинцам нужно четыре миллиона дронов на 1200 километров, то нам нужно примерно три миллиона дронов в год, если война начнется", – сказал он.
Чтобы сохранить преимущество, и Россия, и Украина постоянно обновляют свои дроновые технологии. Поэтому Кубилюс считает, что Европа должна не столько создавать запасы дронов сейчас, сколько готовить команды пилотов, инженеров и производителей, способных быстро масштабировать производство в случае необходимости.
"На европейском континенте сейчас есть только две армии, которые имеют боевой опыт использования миллионов дронов: российская, которая планирует новые агрессии, и украинская", – отметил Кубилюс.
"Мы должны многому научиться у Украины... как организовать оборону против миллионов дронов и как сделать оборонную промышленность инновационной", – подчеркнул он.
Напомним, что руководство Альянса неоднократно заявляло, что производство, закупка и защита от дронов – приоритет. На саммите НАТО страны согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Генсек Альянса Марк Рютте также заявил, что хочет больше инвестиций в дроны и 5-кратное усиление противовоздушной обороны.