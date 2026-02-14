Как НАТО отреагирует на вторжение России: Сикорский и Науседа дали интересные ответы

На Западе ожидают, что в ближайшие 5 лет Россия может быть готова к противостоянию с НАТО. Сикорский и Науседа раскрыли, какой будет план действий их стран.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и президент Литвы Гитанас Науседа рассказали на Мюнхенской конференции по безопасности, что будут делать в случае нападения России, передает 24 Канал.

Как НАТО отреагирует на вторжение России?

Сикорский напомнил, что Польша является членом НАТО. Итак, если россияне нападут на нее, то Варшава будет ожидать помощи от Альянса.

А после этого план очень прост: мы выиграем, они проиграют,

– сказал польский дипломат.

Похожим был ответ и литовского президента. Он заявил, что Литва сделает жизнь агрессора максимально мучительной и одновременно тоже будет рассчитывать на союзников по НАТО.

Гитанас Науседа заявил, что Литва активно работает вместе с партнерами над созданием так называемой "стены сдерживания". По его словам, речь идет о развертывании немецкой бригады, а также двух американских батальонов на ротационной основе. Кроме этого, страна планирует до 2030 года сформировать собственную национальную дивизию. Президент подчеркнул, что Литва готова к такому сценарию развития событий и убежден: в случае угрозы она победит, а противник потерпит поражение.

Что известно о возможной войне России против НАТО?