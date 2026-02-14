Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та президент Литви Ґітанас Науседа розповіли на Мюнхенській конференції з безпеки, що робитимуть у разі нападу Росії, передає 24 Канал.

Як НАТО відреагує на вторгнення Росії?

Сікорський нагадав, що Польща є членом НАТО. Отже, якщо росіяни нападуть на неї, то Варшава очікуватиме допомоги від Альянсу.

А після цього план дуже простий: ми виграємо, вони програють,

– сказав польський дипломат.

Схожою була відповідь і литовського президента. Він заявив, що Литва зробить життя агресора максимально болісним і водночас теж розраховуватиме на союзників по НАТО.

Гітанас Науседа заявив, що Литва активно працює разом із партнерами над створенням так званої "стіни стримування". За його словами, йдеться про розгортання німецької бригади, а також двох американських батальйонів на ротаційній основі. Окрім цього, країна планує до 2030 року сформувати власну національну дивізію. Президент наголосив, що Литва готова до такого сценарію розвитку подій і переконаний: у разі загрози вона переможе, а противник зазнає поразки.

