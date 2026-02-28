Эрдоган внезапно осудил атаку на Иран: востоковед объяснил, в чем причина

Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил операцию США и Израиля против иранского режима. По его словам, это нападение нарушает суверенитет Ирана.

Востоковед из Германии Михаил Якубович озвучил 24 Каналу мнение, что действия и слова Эрдогана часто противоречат друг другу. В частности, он имел инвестиционные и строительные проекты с Израилем, но также поддерживал ХАМАС.

"Это человек, который очень любит рассказывать о какой-то призрачной исламской солидарности. В то же время исторически Иран был скорее противником турков. Турция остается в НАТО. Хотя самолеты не взлетают с американских авиабаз в Турции, но военная и разведывательная инфраструктура используется на полную", – подчеркнул он.

По словам востоковеда, Турция может лишь усилить контроль на границе с Ираном, чтобы в случае дестабилизации ситуации не было потока оружия и так далее. Однако не говорится ни о какой-то более сильной поддержке Тегерана или каком-то демарше против арабских стран, с которыми у него очень хорошие отношения, или США.

Как Эрдоган прокомментировал атаку на Иран?

Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что американо-израильские нападения нарушают суверенитет Ирана и направлены против мира иранского народа. Он заявил, что расстроен и обеспокоен из-за этого.

Турецкий лидер назвал нападения Ирана на страны Персидского залива также неприемлемыми. Он предупредил, что без сдержанности и дипломатии регион рискует быть "втянутым в круг огня".

Эрдоган призвал к срочным действиям, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Он добавил, что Анкара ускорит дипломатические усилия для обеспечения прекращения огня и возобновления переговоров.

Операция против Ирана: последние новости