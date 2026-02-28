Востоковед из Германии Михаил Якубович озвучил 24 Каналу мнение, что действия и слова Эрдогана часто противоречат друг другу. В частности, он имел инвестиционные и строительные проекты с Израилем, но также поддерживал ХАМАС.
"Это человек, который очень любит рассказывать о какой-то призрачной исламской солидарности. В то же время исторически Иран был скорее противником турков. Турция остается в НАТО. Хотя самолеты не взлетают с американских авиабаз в Турции, но военная и разведывательная инфраструктура используется на полную", – подчеркнул он.
По словам востоковеда, Турция может лишь усилить контроль на границе с Ираном, чтобы в случае дестабилизации ситуации не было потока оружия и так далее. Однако не говорится ни о какой-то более сильной поддержке Тегерана или каком-то демарше против арабских стран, с которыми у него очень хорошие отношения, или США.
Как Эрдоган прокомментировал атаку на Иран?
Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что американо-израильские нападения нарушают суверенитет Ирана и направлены против мира иранского народа. Он заявил, что расстроен и обеспокоен из-за этого.
Турецкий лидер назвал нападения Ирана на страны Персидского залива также неприемлемыми. Он предупредил, что без сдержанности и дипломатии регион рискует быть "втянутым в круг огня".
Эрдоган призвал к срочным действиям, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Он добавил, что Анкара ускорит дипломатические усилия для обеспечения прекращения огня и возобновления переговоров.
Операция против Ирана: последние новости
В Израиле утверждают, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи – мертв. Сообщается, что связь с ним была потеряна после израильского удара по его резиденции. Неназванный высокопоставленный чиновник Израиля сообщил Reuters, что тело Хаменеи нашли, он погиб.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что есть много признаков того, что Али Хаменеи уже не жив. Он подтвердил, что Израиль нанес удар по резиденции Хаменеи.
В общем считается, что из-за атаки могли погибнуть министр обороны Ирана Амир Насирзаде и командир Революционной гвардии Мохаммед Пакпур. Также иранское оппозиционное СМИ Iran International сообщило о смерти советника Хаменеи Али Шамхани из-за авиаударов США и Израиля.