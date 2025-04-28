На фоне угрозы войны с Индией: Пакистан разворачивает истребители JF-17 с китайскими ракетами

После теракта в провинции Кашмир 26 апреля, который усилил напряженность между Индией и Пакистаном, Воздушные силы Пакистана (PAF) развернули истребители JF-17 Block III, вооруженные китайскими ракетами класса "воздух-воздух" PL-15E большой дальности. Это должно продемонстрировать мощь пакистанских воздушных сил.

Это скорее похоже на стратегическую коммуникацию, чем на военную подготовку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ресурс @OSPSF в социальной сети X и Army Recognition Group.

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Пакистан развертывает истребители на фоне напряженности с Индией

После теракта в провинции Кашмир отношения Пакистана и Индии обострились.

Развертывание истребителей рассматривается как демонстрация силы пакистанских воздушных сил. В то же время аналитики считают, что обнародование этих данных больше является элементом стратегической коммуникации, а не подготовкой к реальным боевым действиям.

Специалисты отмечают, что Пакистан получил экспортную версию ракеты PL-15 производства КНР, которая, в отличие от оригинальной китайской модели с дальностью до 300 километров, имеет ограниченный радиус действия - до 145 километров, что значительно влияет на ее эффективность, несмотря на модернизацию истребителей JF-17 Block III.

Эти самолеты, которые стали на вооружение в 2024 году, оснащены радиолокационной станцией KLJ-7A с активной фазированной решеткой (АФАР), что позволяет одновременно отслеживать несколько целей и противодействовать электронным помехам.

Впрочем, в боевом составе PAF таких машин пока немного: из примерно 150 истребителей JF-17 всех модификаций только 45–50 принадлежат к версии Block III. Остальные – это старые варианты Block I и II с механическими радарами KLJ-7, которые не совместимы с возможностями использования PL-15E.

В случае прямого конфликта преимущество в воздухе остается за Индией, которая имеет на вооружении зенитно-ракетные комплексы С-400 с дальностью перехвата до 400 километров, а также истребители Rafale, оснащенные ракетами большой дальности Meteor.

В то же время следует отметить, что последняя модернизированная версия ракеты Meteor все же уступает китайской PL-15 по дальности действия, которая составляет всего до 100 километров.

"Хотя объявление о развертывании PL-15E демонстрирует намерение Пакистана модернизировать свои ВВС и укрепить свою сдерживающую позицию, ее фактическое влияние остается ограниченным технологическими, численными и логистическими ограничениями", – подытожили аналитики.