Оккупанты стремятся полностью захватить украинский Донбасс. Для этого они активно стягивают войска на Восток Украины.

Такое мнение со ссылкой на источники в ГУР высказал главный корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер.

Что известно о планах Кремля на Донбасс?

Страна-агрессор, по данным журналиста, готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегический резерв и перебрасывая около 20 тысяч военных.

Всего на территории Украины, по оценкам, находится около 680 тысяч российских солдат, а основной целью остается полный захват Донбасса до сентября 2026 года.

Кстати, военный эксперт Иван Тимочко отметил, что процессы перегруппировки войск и подготовки к штурмовым действиям уже заметны вдоль всей линии фронта. По его словам, россияне сохраняют высокую активность в отдельных направлениях.

Обратите внимание! Ситуация на фронте остается напряженной, однако уже несколько месяцев тактическая инициатива находится на стороне сил обороны Украины. Офицер отделения коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской бригады 8-го корпуса ДШВ Сергей Колесниченко сообщил в эфире 24 Канала, что наступательные действия продолжаются непрерывно с конца января. За это время украинским силам удалось восстановить контроль над 480 квадратными километрами территории и освободить 12 населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях.

Как Украина готовится отвечать противнику?