Хочет захватить Донбасс до сентября: Россия перебрасывает резервы на Восток Украины, – FT
- Противник опрокидывает около 20 тысяч военных на восток Украины для нового наступления.
- Россияне не оставляют попыток оккупировать Донецкую и Луганскую области.
Оккупанты стремятся полностью захватить украинский Донбасс. Для этого они активно стягивают войска на Восток Украины.
Такое мнение со ссылкой на источники в ГУР высказал главный корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер.
Что известно о планах Кремля на Донбасс?
Страна-агрессор, по данным журналиста, готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегический резерв и перебрасывая около 20 тысяч военных.
Всего на территории Украины, по оценкам, находится около 680 тысяч российских солдат, а основной целью остается полный захват Донбасса до сентября 2026 года.
Кстати, военный эксперт Иван Тимочко отметил, что процессы перегруппировки войск и подготовки к штурмовым действиям уже заметны вдоль всей линии фронта. По его словам, россияне сохраняют высокую активность в отдельных направлениях.
Обратите внимание! Ситуация на фронте остается напряженной, однако уже несколько месяцев тактическая инициатива находится на стороне сил обороны Украины. Офицер отделения коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской бригады 8-го корпуса ДШВ Сергей Колесниченко сообщил в эфире 24 Канала, что наступательные действия продолжаются непрерывно с конца января. За это время украинским силам удалось восстановить контроль над 480 квадратными километрами территории и освободить 12 населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях.
Как Украина готовится отвечать противнику?
Страна-агрессорка пытается достичь политическим путем того, чего не смогла получить на поле боя, продвигая требование передать ей без сопротивления всю Донбасс и часть Луганщины. Герой Украины Вадим Сухаревский в интервью для 24 Канала резко отверг такие предложения, заметив, что "как бы тяжело ни было на направлении, держаться надо за каждый клочок земли".
В то же время Владимир Зеленский отмечал, что отведение украинских войск из Донбасса только откроет путь к быстрой оккупации, ведь Россия пытается навязать Украине свои условия.