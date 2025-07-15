Если ты хочешь войны –мы вооружим Украину, а Европа заплатит, – постпред США о сигнале Путину

США продолжат вооружать Украину, но теперь за это будут платить европейские союзники и Канада. Такое решение должно стать сигналом для главы Кремля Владимира Путина, что Запад не отказывается от поддержки Киева.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на постоянного представителя США при НАТО Мэтью Уитакера в эфире Fox News.

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Как постпред США прокомментировал последние заявления Трампа?

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты будут отправлять Украине вооружение, за которое будут платить Европа и Канада.

Дни, когда США присылали неограниченные средства налогоплательщиков для защиты Украины, закончились,

– отметил Уитакер.

Он добавил, что США производят "лучшее оружие в мире", которое "все хотят купить". Уитакер отметил, что приоритет в продаже оружия будет предоставляться для Украины.

"Мы дали тебе (Путину – 24 Канал) шанс на мир. Президент Трамп является миротворцем. Но если ты хочешь войны, мы будем вооружать Украину, и Европа за это будет платить", – заявил постпред США.

Он также отметил, что за последние 18 месяцев россияне смогли занять лишь 1% украинской территории. Кроме того, Уитакер добавил, что россияне "не достигают успеха, ежедневно теряют тысячи солдат".

"Слишком много пострадавших среди гражданского населения в украинских городах. Поэтому я думаю, что это большой шаг, чтобы наконец закончить эту войну", – резюмировал Витакер.