Повідомляє 24 Канал з посиланням на постійного представника США при НАТО Метью Вітакера в етері Fox News.

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Як постпред США прокоментував останні заяви Трампа?

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати будуть надсилати Україні озброєння, за яке будуть платити Європа та Канада.

Дні, коли США надсилали необмежені кошти платників податків для захисту України, закінчилися,

– зазначив Вітакер.

Він додав, що США виробляють "найкращу зрою у світі", яку "всі хочуть купити". Вітакер зазначив, що пріоритет у продажі зброї буде надаватися для України.

"Ми дали тобі (Путіну – 24 Канал) шанс на мир. Президент Трамп є миротворцем. Але якщо ти хочеш війни, ми будемо озброювати Україну, і Європа за це платитиме", – заявив постпред США.

Він також зазначив, що за останні 18 місяців росіяни змогли зайняти лише 1% української території. Крім того, Вітакер додав, що росіяни "не досягають успіху, щодня втрачають тисячі солдатів".

"Занадто багато постраждалих серед цивільного населення в українських містах. Тому я думаю, що це великий крок, щоб нарешті закінчити цю війну", – резюмував Вітакер.