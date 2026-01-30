"Фанатик Трампа нам не нужен": в НАТО критикуют Рютте из-за его лести в отношении Трампа
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте столкнулся с критикой из-за его попыток сохранить участие США в Альянсе под руководством Трампа, что вызвало напряжение среди европейских союзников.
- Хотя часть европейских партнеров Рютте поддерживает его подход, другие опасаются, что это может ослабить НАТО и призывают к созданию собственных структур безопасности за пределами Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается не дать президенту США Дональду Трампу разрушить Альянс, однако это ставит его на путь конфликта с теми европейскими столицами, с которыми он когда-то сотрудничал.
Politico пишет, что это вредит НАТО даже после того, как он успешно убедил американского президента отказаться от идеи аннексировать Гренландию.
Смотрите также Генсек НАТО очертил "очень деликатные" вопросы в рамках переговорного процесса
Какое напряжение возникло в НАТО?
В Европарламенте 26 января генсек откровенно защищал ключевую роль США в Альянсе, подчеркивая, что Европа не способна защитить себя самостоятельно без участия Вашингтона, что вызвало ощутимое напряжение среди союзников.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети X не согласился с вышеуказанными высказываниями, заверив, что европейцы могут и должны взять на себя ответственность за собственную безопасность.
Это был позорный момент. Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО нужно восстановить баланс между усилиями США и Европы,
– заявила евродепутат Натали Луазо.
Этот конфликт также демонстрирует углубление разногласий внутри НАТО. Рютте считает, что сохранение поддержки Трампа является ключом к будущему Альянса, а в Европе боятся, что такая стратегия может ослабить НАТО.
Пока Рютте пытается максимально удержать США в Альянсе, часть его европейских партнеров все активнее продвигает идею создания собственных структур безопасности и даже континентальной армии за пределами НАТО.
В то же время есть и те, кто поддерживает политику Марка Рютте, аргументируя это тем, что таким образом он добился сохранения Альянса, что является сложной задачей, и генсек не всегда может угодить всем 32 странам блока.
Как критикуют Рютте?
Несмотря на заявления Рютте о представлении интересов всех союзников НАТО, его приоритетом считают сохранение участия США под руководством Трампа в европейской безопасности, что отодвигает другие задачи на второй план.
Даже если генсеку удалось убедить американского президента смягчить позицию по Гренландии в Давосе, остаются сомнения, что Соединенные Штаты отказались от намерений усилить контроль над островом.
Депутат Европарламента от партии "Зеленые" и бывший министр иностранных дел Дании Вилли Севндал спросил у Рютте, какое соглашение тот заключил с Трампом, и имел ли он полномочия вести переговоры от имени Гренландии и Дании.
Отвечая на это, генсек заверил, что не выходил за пределы своих полномочий, и не вел переговоры от имени Дании.
Какие последствия это может иметь?
НАТО больше всего ассоциируется со статьей 5 о коллективной обороне, однако страны-члены также обязаны выполнять статьи 2 и 3, которые предусматривают развитие экономического сотрудничества и взаимное усиление обороны.
По словам одного из дипломатов Альянса, недавние угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против отдельных европейских государств и установить контроль над Гренландией полностью противоречат этим принципам.
Ранее американский президент ставил под сомнение действие статьи 5 и критиковал оборонные обязательства союзников, в частности заявлял, что европейцы оставались "несколько в стороне от передовой" во время войны в Афганистане.
Как и его предшественники, генеральный секретарь НАТО Рютте убежден, что лучшим способом обеспечения нашей коллективной безопасности является сотрудничество Европы и Северной Америки в рамках НАТО,
– заявил представитель НАТО.
Отмечается, что Марк Рютте твердо придерживается своей стратегии публичной лести в сторону Дональда Трампа, настаивая, что влияние американского президента прежде всего является крайне положительным для Альянса.
Еще в прошлом году союзники по НАТО согласились резко увеличить оборонные расходы до 5% ВВП до 2035 года, что является результатом, который многие в Альянсе считают благоприятным в попытке Европы стать более самостоятельной.
И, по мнению генсека, без давления со стороны президента США этого "ни за что не произошло бы". Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в свою очередь заявила, что Дональд Трамп "сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой".
По ее словам, у Трампа "прекрасные отношения" с Рютте, и Соединенные Штаты это единственный партнер по НАТО, который может защитить Гренландию. В то же время бывший коллега Рютте, объясняя его жесткий подход назвал его прагматиком.
Сразу же наладив хорошие отношения с Дональдом Трампом еще во время его первого президентского срока, Марк Рютте понял, что публичная лесть это ключ к удержанию американского президента на своей стороне.
Реальность такова, что Рютте достигает результатов. В отличие от некоторых других лидеров, он никогда не сомневался в Альянсе, я считаю – это опыт, – сказал Politico высокопоставленный дипломат НАТО.
Но, согласно обнародованной информации, подобные постоянные лести рискуют подбодрить американского президента стать еще "смелее" в будущем, что также может создать проблемы для Альянса в дальнейшем.
Как сейчас ситуация вокруг Гренландии?
Reuters сообщало, что Трамп отозвал угрозу тарифов для союзников и сообщил, что во время переговоров в Давосе договорился с Рютте о рамках будущего соглашения по Гренландии, опасаясь импичмента.
Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что такое решение президент США принял из-за жесткой позиции Европы по Гренландии, реакции фондовых рынков США, а также внутриполитических обстоятельств.