Президент Литвы готов выступить посредником в урегулировании конфликта между Украиной и Польшей

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что готов выступить посредником в урегулировании дипломатического конфликта между Украиной и Польшей, если обе стороны выразят соответствующее желание. По его словам, в первую очередь Киев и Варшава должны сами заявить о необходимости такого посредничества, после чего Литва могла бы присоединиться к процессу.

Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

К теме : Нужно найти способы дальнейшего привлечения средств: в МИД Литвы назвали общую сумму помощи Украине

Какова позиция Науседы по поводу конфликта между Украиной и Польшей?

Литовский лидер подчеркнул, что стремится сделать все возможное для сохранения тесных и дружеских отношений между двумя соседними государствами – Польшей и Украиной.

Также Науседа сообщил, что планирует во время визита в северную Польшу на неформальной встрече с президентом Каролем Навроцким обсудить причины возникновения этой напряженности и возможные пути ее преодоления.

Он подчеркнул, что такой разговор может помочь лучше понять позиции сторон и способствовать нормализации ситуации. По словам литовского президента, в настоящее время и Украина, и Польша заявляют о намерении решать спор самостоятельно, без привлечения внешних посредников.

"Я слышал такое заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Но если обе стороны придут к выводу, что нужен посредник, и если будет высказана такая просьба, я действительно готов это сделать", – сказал Науседа.

В то же время он отметил, что Украина, в частности её премьер-министр Юлия Свириденко, демонстрирует чёткие сигналы готовности к урегулированию конфликта.

Прошлое важно, но особенно важно настоящее, когда продолжается агрессия против Украины,

– подчеркнул Науседа.

Контекст. Обострение отношений между Киевом и Варшавой связано с решением Зеленского присвоить подразделению ССО название "Героев УПА". Это возмутило поляков – Кароль Навроцкий лишил президента Украины ордена Белого Орла, что вызвало волну реакций со стороны обеих сторон.

Отметим, что глава польского МИД Радослав Сикорский назвал решение Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла "неадекватным", отметив, что оно фактически унизило украинского президента.