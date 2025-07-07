Президенты Литвы и Германии обсудили войну в Украине и призвали усилить давление на Россию

Литва и Германия помогают Украине в борьбе с российской агрессией. Немецкий лидер Франк-Вальтер Штайнмайер находился в Литве с рабочим визитом и обсудил с Гитанасом Науседой ситуацию в Украине.

А также возможности давления на Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу.

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Как Литва и Германия поддерживают Украину

Президент Литвы заверил, что Германия остается ключевым союзником в обеспечении безопасности, устойчивости и мира в Европе.

Обсудил с президентом Штайнмайером тесное сотрудничество в области обороны, поддержку Украины, давление на Россию и стратегические инвестиции в военную мобильность,

– рассказал Науседа.

Тогда как немецкий лидер добавил, что Литва и Германия вместе выступают за свободу Украины, за принцип самоопределения и за европейское единство – как партнеры в ЕС и НАТО.

Однако стоит отметить, что ранее Науседа сделал пессимистическое заявление относительно завершения российско-украинской войны. Президент Литвы сомневается, что она закончится в течение ближайших трех лет.

Он отметил, что перемирие является абсолютной предпосылкой для любого мирного соглашения. Однако сейчас об этом речь не идет. Именно поэтому, по мнению Науседы, важно принять "сильный и достаточный" 18 пакет санкций против Кремля.