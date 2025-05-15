Не 15 мая: российские СМИ назвали новую дату переговоров с Украиной в Турции

Переговоры между российской и украинской стороной в Турции, вероятно, не состоятся 15 мая. Предварительно, для разговора был выбран другой день.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Когда будут переговоры Украины и России в Турции

Российские пропагандисты говорят, что участники украинской делегации приедут во дворец Долмабахче в Стамбуле 15 мая. Но, как пишут россияне, переговоров Киева и Москвы сегодня не будет.

Кремлевские СМИ утверждают, что переговоры России и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая, то есть в пятницу.

Ранее советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин рассказывал в комментарии 24 Каналу, что украинская делегация действительно планирует быть в Стамбуле вечером 15 мая.

В то же время до этого Владимир Зеленский заявлял, что встреча с представителями России может состояться уже сегодня вечером, а может быть и 16 мая.

Российский диктатор Владимир Путин в Турцию на переговоры не прилетел, а отправил свою делегацию. Владимир Зеленский раскритиковал состав этой делегации, сказав, что ее уровень "достаточно низкий", а также, что он не видит среди присутствующих тех, кто действительно принимает решения.

От украинской стороны на переговоры с Россией в Стамбул едет делегация, которую возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров. Это происходит даже несмотря на то, что контрпартнер с российской стороны отсутствует на переговорах.