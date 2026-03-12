Не откажемся от мести за кровь, – новый верховный лидер Ирана сделал первые заявления

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первые заявления после вступления в должность. Аятолла заговорил о мести, а также о продолжении блокады Ормузского пролива.

Заявления Моджтабы Хаменеи передают CNN и Sky News.

Что сказал Хаменеи-младший в первых заявлениях?

Хаменеи-младший лично не появлялся на камеру. Его первое письменное заявление с момента назначения на должность 8 марта зачитал ведущий иранских государственных новостей.

Новый верховный лидер Ирана отметил, что все американские базы в регионе "должны быть немедленно закрыты", поскольку они "будут атакованы".

Моджтаба Хаменеи также заявил, что Тегеран верит в "дружбу" со своими соседями, подчеркнув, что его страна "нацелена только на американские базы в этих странах". В то же время атаки по гражданским объектам аятолла никак не объяснил.

Кроме того, аятолла отметил, что закрытие Ормузского пролива будет продолжать быть инструментом давления на США и Израиль.

В заявлении также выражается благодарность "народу Ирана из всех слоев общества, который выступил против врага".

Верховный лидер выразил соболезнования людям, которые "потеряли своих близких во время войны", заявив, что "убытки будут компенсированы".

Преступление против человечности и против детей не будет проигнорировано,

– добавляется в сообщении Хаменеи-младшего.

Также новый верховный лидер Ирана хочет получить "компенсацию от врага", вероятно, имея в виду от США и Израиля.

"Мы будем требовать компенсации от врага. Если мы не сможем получить компенсацию, мы уничтожим их собственность, так же как они уничтожили нашу", – отметил новый верховный лидер Ирана в обращении.