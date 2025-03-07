На США надеяться не стоит: безопасность Европы теперь зависит от двух стран

В Европе активно продолжаются процессы, связанные с улучшением собственной обороноспособности. Это, вероятно, обусловлено изменением риторики США в отношении партнеров.

Американский политолог Рамиз Юнус рассказал 24 Каналу, что европейцам не стоит надеяться на поддержку США, если будет угроза со стороны России. Он считает, что есть только 2 страны, которые могут противостоять российской агрессии.

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Мощная армия – гарант безопасности

По мнению Рамиза Юнуса, гарантии безопасности Европы, в том числе и Украины, не могут существовать без участия Турции.

Турецкая армия является самой сильной на территории Европы. Она мощнее французской или британской. Войско Турции по численности является вторым в НАТО после США. А второй армией Европы после турецкой является украинская,

– сказал он.

Турецкая и украинская армии – боеспособны. Они имеют военный опыт.

Гарантии безопасности для Европы зависит от нескольких факторов. Говорится о "ядерном зонтике", который может обеспечить Франция и Великобритания и военно-промышленный комплекс, который хорошо развит в Турции, Украине и некоторых европейских странах.

Без Украины и Турции никто не может гарантировать Европе безопасность, ведь гарантии безопасности это армия, которая будет воевать,

– подчеркнул политолог.

Он отметил, что в противостоянии с Россией очень важно иметь реальный боевой опыт, которого не хватает странам-членам НАТО.

К слову, Турция заявила о готовности рассмотреть отправку своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии после достижения соглашения с Россией. По словам эксперта по украинско-арабским отношениям Мохаммада Фараджаллаха, это вызывает серьезное беспокойство у Владимира Путина, ведь присутствие иностранных войск сделает невозможным нарушение договоренностей.