Недалеко от Тегерана снова произошло землетрясение

В центральном Иране вечером 20 июня произошло землетрясение магнитудой 5.22. Инцидент произошел недалеко от столицы страны Тегерана.

24 Канал собрал детали.

Интересно Ученые наконец ответили, было ли иранское землетрясение 2024 года испытанием ядерного оружия

Что известно о землетрясении в Иране 20 июня

Clash Report сообщили, что землетрясение магнитудой 5,22 произошло в центральном Иране.



Где произошло землетрясение в Иране 20 июня 2025 года / Скриншот

Интенсивность землетрясения в 5 баллов означает, что толчки чувствуют почти все люди, многие ночью просыпаются. Предметы, которые висели, начинают шататься, оконные стекла могут треснуть. По штукатурке также могут пойти трещины.

Ближайший город к эпицентру землетрясения в Иране – Семнан. Примечательно, что там уже было землетрясение на этой неделе. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные сайта earthquaketrack.com.



Землетрясения в Иране в течение последней недели были не раз / Данные с сайта earthquaketrack.com



Землетрясения в Иране / Скриншот 24 Канала

Семнан – это горная местность. В 70 километрах от города расположена горная гряда Торуд и Чах-е Ширин. Также Семнан близко к Эльбрусу – у его южного подножия.

Еще в провинции Семнан есть космодром.

Показываем на карте Ирана Семнан, где произошло землетрясение

Учитывая напряженность на Ближнем Востоке, любые землетрясения в Иране сразу наводят на мысль о том, что они могут быть связаны с ядерным оружием. Ведь ядерные объекты Ирана глубоко под землей. Например, в Натанге в марте было землетрясение.

Иранское издание Fars сообщает, что эпицентр землетрясения был в городе Сорхех, провинция Семнан, и имел магнитуду 5,5, что, вероятно, не связано с Фордо,

– добавили в Clash Report позже.

Расстояние от Фордо до Семнана – более 270 километров.